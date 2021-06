La UEFA boccia l'idea della federazione tedesca: l'Allianz Arena non sarà illuminata con i colori arcobaleno in occasione dl match contro l'Ungheria. Il sindaco di Monaco di Baviera avrebbe voluto cogliere l'occasione per esprimere il proprio dissenso verso le leggi emanate di recente dal parlamento ungherese che ha imposto restrizioni alla diffusione e alla condivisione di contenuti che si occupano di omosessualità e transessualità per i minori di 18 anni.

La Federazione continentale però ha specificato che gli impianti designati quali sedi dei match possono essere ornati solo con i colori delle nazionali e nient'altro che faccia riferimento a slogan politici.

Neuer non sanzionato

L'altro precedente riguarda Manuel Neuer che dall'inizio di Euro 2020 scende in campo con la fascia di campo multicolore: nel suo caso la UEFA ha fatto un'eccezione, senza ricorrere a sanzioni. Ma sugli impianti non si transige.

Manuel Neuer Credit Foto Getty Images

