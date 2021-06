l'autogol di Hummels al 20' del primo tempo. Nella ripresa arriva la reazione dei tedeschi, ma alla Francia vengono annullati altri due gol (a Mbappé e Benzema) per fuorigioco. Vediamo quali sono stati i migliori e i peggiori in campo nel match dell'Allianz Arena di Monaco. Francia-Germania , match valido per la prima giornata del gruppo F di Euro 2020, è terminata 1-0 per la squadra di Deschamps. Decisivoal 20' del primo tempo. Nella ripresa arriva la reazione dei tedeschi, ma alla Francia vengono annullati altri due gol (a Mbappé e Benzema) per fuorigioco. Vediamo quali sono stati i migliori e i peggiori in campo nel match dell'Allianz Arena di Monaco.

Francia

Hugo LLORIS SV - La Germania non tira mai in porta, lui ringrazia.

Benjamin PAVARD 6 - Partita più che onesta nelle due fasi, non manca mai il suo apporto in fase offensiva. Si immola su Gosens.

Raphael VARANE 6,5 - Sicuro, senza fronzoli, sempre a testa alta. Partita da veterano, senza sbavature.

Presnel KIMPEMBE 7 - Un muro al centro della difesa. Di testa, di piede o con qualsiasi altra parte del corpo, ogni palla vagante in area la prende lui. Partita sontuosa.

Lucas HERNANDEZ 6,5 - Parte deciso, con buone iniziative. Raccoglie il cioccolatino di Pogba e propizia il gol che decide il match.

Paul POGBA 7 - La palla arrotata con cui trova Hernandez in occasione del gol vale il prezzo del biglietto. È in serata di grazia e si vede: giocate di tecnica e di fisico, ma sa anche soffrire quando la partita lo richiede. E pazienza se ogni tanto si specchia un po'.

N'Golo KANTÉ 6,5 - La domanda è sempre la stessa: quanti Kanté ci sono? Schermo imprescindibile davanti alla difesa, giganteggia quando i tedeschi alzano il baricentro.

Adrien RABIOT 6,5 - Il palo dopo un bell'inserimento rimane la giocata più bella della sua partita, che però comprende anche recuperi e ripartenza là in mezzo. Qualche sbavatura qua e là col pallone tra i piedi (dal 95' Ousmane DEMBELÈ SV)

Kylian MBAPPÉ 7,5 - Inarrestabile. Giocatore di un'altra categoria anche in un match pieno di stelle: il gol annullato è una meraviglia, che resta tale anche se non entra nel tabellino.

Karim BENZEMA 6 - Qualche sponda di qualità, un gol annullato per fuorigioco. A corrente alternata. (dall'88' Corentin TOLISSO SV)

Antoine GRIEZMANN 6,5 - Pochi lampi dei suoi là davanti, ma quanto corsa! Recupera palloni come fosse un mediano e nel secondo tempo, quando la Germania alza il ritmo, lo si vede impegnato in preziosi ripiegamenti difensivi,

CT Didier DESCHAMPS 6,5 - La sua Francia resta una spanna sopra: il rischio è quello di specchiarsi troppo, e con squadre come la Germania non è mai l'ideale. Ma stasera si festeggia alla grande.

Germania

Manuel NEUER 6 - Può poco sul gol subito, per il resto è sicuro e partecipa come sempre alla manovra del pallone.

Matthias GINTER 6,5 - Due buoni interventi ad anticipare Benzema e poi su Mbappé. Ha la gamba per provare a contenere quest'ultimo, ed è già un successo. (dall'87' Emre CAN SV)

Mats HUMMELS 5 - Un recupero miracoloso su Mbappé, su cui resta qualche dubbio, alzano un po' la sua valutazione. Su cui però, pesa come un macigno il goffo autogol. E quando il numero 10 francese parte, si salvi chi può.

Antonio RÜDIGER 5,5 - Non dà quel senso di sicurezza che dovrebbe portare.

Joshua KIMMICH 5 - Si prende subito un giallo che gli resta sul groppone, per un intervento pericoloso e inutile. Nel primo tempo ci capisce poco: triturato dall'attacco della Francia e poco lucido con il pallone tra i piedi.

Toni KROOS 6 - Da senatore del centrocampo prova a mettere ordine e guidare i suoi alla rimonta, ma non sempre è lucidissimo,

Ilkay GÜNDOGAN 5,5 - In stagione ha fatto faville, stasera lo si vede davvero poco. Può e deve essere molto più decisivo per questa Germania.

Robin GOSENS 6 - Inizia con personalità, poi scompare un po' dal match. Nella ripresa torna a spingere e a inserirsi con continuità. Non certo devastante come con l'Atalanta, ma non sfigura neanche su questo palcoscenico (dall'87' Kevin VOLLAND SV).

Thomas MÜLLER 5,5 - Ci prova di testa subito dopo il gol subito, ma non ha fortuna. Si muove molto, sbuffa come al solito, ma non è mai pericoloso.

Serge GNABRY 5,5 - Pochi spunti degni di nota nel primo tempo, nella ripresa si rende protagonista dell'occasione più netta dei suoi: palla alta di poco, con un po' di sfortuna. Ma non basta per fargli avere la sufficienza (dal 73' Timo WERNER 5,5 - Venti minuti senza incidere)

Kai HAVERTZ 5 - Non una bella serata per il match winner dell'ultima Champions League. Il classe '99 perde palloni banali e non mette la cattiveria necessaria per giocare un match così (dal 74' Leroy SANÉ 5,5 - Vedi Werner)

CT Joachim LOW 5 - La sua Germania non tira in porta, Kimmich sulla destra è spaesato e neanche con i cambi riesce a dare lo sprint giusto ai suoi.

