La Germania c'è. Eccome se c'è. E all'Allianz Arena di Monaco di Baviera lancia 4 segnali all'Europa intera, quella che dopo l'esordio deludente e perdente contro la Francia le stava già recitando il De Profundis. La Nazionale di Joachim Löw spazza via il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ancora a segno ma in un contesto da dimenticare in fretta. Finisce 4-2 per i tedeschi, ed è un risultato roboante. Anche perché a passare in vantaggio sono proprio i lusitani, e proprio con Ronaldo (12 gol nelle fasi finali degli Europei). Ma la Germania ha un Gosens in versione superstar e schiuma rabbia, rimontando grazie a un paio di autoreti prima dell'intervallo e chiudendo i conti nella ripresa, con tanto di sigillo finale dell'esterno dell'Atalanta, nettamente il man of the match. Solo per la cronaca il definitivo 2-4 di Diogo Jota, anche se Renato Sanches nel finale rischia di riaprire tutto (palo). Classifica del girone F ingarbugliata: Francia a quota 4 , Germania e Portogallo a 3, Ungheria con un solo punto. Gli ultimi 90 minuti emetteranno ogni verdetto.