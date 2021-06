23 giugno. E anche quattro delle sei terze classificate si qualificheranno dalla fase a gironi. Sedici squadre raggiungeranno la fase a eliminazione diretta di Euro 2020 . Le prime due di ogni girone avanzeranno, con le partite finali della fase a gironi previste per il. E anche quattro delle sei terze classificate si qualificheranno dalla fase a gironi.

Se i punti non basteranno a qualificare le squadre, l’avanzamento sarà determinato tramite le seguenti categorie, in questo ordine: Differenza reti, Gol segnati, Vittorie, Totale punti disciplinari più basso, Classifica generale, Qualificazioni europee. Ecco le nazioni che finora si sono qualificate per gli ottavi di finale del torneo.

Classifiche e risultati

GRUPPO A

Squadre

Italia, Galles, Svizzera, Turchia

Qualificate

Italia come 1a, Galles come 2a

Cosa può ancora succedere:

L'Italia chiude come prima del Girone grazie al successo sul Galles che ottiene comunque la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, nonostante abbia gli stessi punti della Svizzera. La Nazionale di Robert Page, infatti, conclude il girone con una migliore differenza reti rispetto alla Svizzera che ora può solo pensare nei ripescaggi. È nella classifica delle migliori terze: dove passano 4 squadre su 6. Ce la farà la Nazionale guidata da Petkovic?

GRUPPO B

Squadre

Belgio, Russia, Finlandia, Danimarca

Qualificato

Belgio

Cosa può ancora succedere:

Il Belgio è già certo del passaggio del turno: anche giungendo a pari punti con le altre due del suo girone, sarebbe infatti certamente tra le migliori terze classificate del torneo.

GRUPPO C

Squadre

Austria, Paesi Bassi, Ucraina, Macedonia del Nord

Qualificato

Paesi Bassi

Cosa può ancora succedere:

La squadra di De Boer dopo il 2-0 all'Austria conquista matematicamente il primo posto nel gruppo C. Ancora da assegnare le altre posizioni.

GRUPPO D

Squadre

Repubblica Ceca, Inghilterra, Croazia, Scozia

Qualificato

Nessuno

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO E

Squadre

Slovacchia, Spagna, Svezia, Polonia

Qualificato

Nessuno

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO F

Squadre

Portogallo, Francia, Germania, Ungheria

Qualificato

Nessuna

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

La classifica delle 'terze'

La classifica delle miglior terze dopo la conclusione del Gruppo A

Squadra Punti Svizzera* 4 Portogallo 3 Austria 3 Finlandia 3 Spagna 2 Croazia 1

*una partita in più

