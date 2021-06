Roberto Mancini anticipa che ci saranno cambi in vista della partita con il Galles, la terza dopo due gare da ricordare contro Turchia (3-0) Svizzera (3-0): l'Italia vuole chiudere al top nel Girone 1, e allora anche contro i gallesi non bisognerà abbassare la guardia.

Sarà la terza partita in 10 giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l'unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto".

Roberto Mancini Credit Foto Getty Images

Obiettivo

"Ai giocatori chiedo di continuare a fare il massimo, cercare di essere offensivi giocare bene. Dobbiamo fare le cose perbene. Vogliamo chiudere il girone in testa, per far questo dobbiamo vincere domani."

Formazione

"Sicuramente è la terza partita in 10 giorni, di conseguenza qualcuno è più stanco ed ha bisogno di riposare. Possiamo fare qualche cambio, consapevoli del fatto che il prodotto non cambia"

Roberto Mancini, Marco Verratti e Lorenzo Insigne Credit Foto Getty Images

Verratti e Chiesa

"Marco non ha la condizione fisica ma ha la qualità tecnica. Penso possa giocare dall’inizio o durante la partita, decideremo insieme. Chiesa? Può giocare in tutti i ruoli d’attacco, ritengo però che il più congeniale sia esterno destro o sinistro".

Belotti: "La voglia di giocare è sempre tanta"

"Io personalmente, ma anche tanti miei compagni, non ci facciamo condizionare ma scendiamo sempre in campo con la voglia di vincere, restando sempre concentrati sul primo obiettivo, che oggi è la partita con il Galles. Siamo consapevoli di dover fare una grande prestazione, senza fare calcoli ma scendendo in campo per vincere. La voglia di giocare è sempre tanta, è dentro di noi e vive. Chiunque in questa squadra vuole giocare, quando c'è l'opportunità di farlo bisogna dare il massimo perché rappresentiamo tutti gli italiani e il nostro obiettivo è fare un grande Europeo e arrivare fino in fondo".

