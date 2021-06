Mario Fernandes, difensore di origini brasiliane in forza alla Russia, è stato portato in ospedale per accertamenti dopo un infortunio alla colonna vertebrale subito durante il match Finlandia-Russia. Così la federazione russa tramite comunicato ufficiale:

"Mario Fernandes ha subito infortunio nella parte superiore della colonna vertebrale. E' stato portato in un ospedale di San Pietroburgo per effettuare degli esami",

Il calciatore è atterrato sul campo da gioco in maniera scomposta a seguito di un duello aereo con un avversario nel corso del primo tempo. Uscito dal campo in barella con un collare per immobilizzare il tratto cervicale, è stato rilevato dal compagno di squadra Karavaev. Attimi di paura in campo, ma la squadra russa è riuscita in ogni caso a superare i rivali finlandesi dopo il ko nella gara iniziale contro il Belgio e lo stesso quadro clinico di Fernandes pare meno grave di quanto si temesse inizialmente. Ora si attendono gli esiti degli esami.

