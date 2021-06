Brutto colpo per le speranze della Scozia agli Europei di calcio e nuovo allarme sanitario per la manifestazione: Billy Gilmour, 20 anni, centrocampista emergente della squadra, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato oggi la Federazione scozzese, precisando che come minimo il giocatore non potrà scendere in campo nella prossima sfida con la Croazia in calendario domani all'Hampden Park di Glasgow e decisiva per le sorti del girone.

