Ora è ufficiale:ospiterà semifinali e finali di Euro2020 con oltre 60mila persone al suo interno. Le ultime remore sono state superate: la UEFA ha dunque raggiunto un accordo con il Governo britannico per la disputa di semifinali e finale dinel mitico stadio di Wembley. Dissipate le numerosi voci che volevano un cambio di programma per via delle restrizioni dovute al. Non solo: in occasione delle ultime tre partite degli, la capienza dello stadio diverrà estesa a