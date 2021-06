Svezia-Slovacchia, gara valida per il gruppo E di questo Europeo, é terminata 1-0. A San Pietroburgo decisivo il rigore del giocatore del Lipsia Emil Forsberg. Successo meritato e importante per la Nazionale di Andersson, che ora si porta in testa al girone. Brutto passo falso per la Slovacchia di Hamsik, Skriniar e Kucka, che ora dovrá giocarsi tutto all'ultimo turno contro la Spagna. Il giocatore della Juventus Dejan Kulusevski, appena ristabilito dal Covid, é rimasto per tutto il match.

Il tabellino di Svezia-Slovacchia 1-0 (primo tempo 0-0)

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Lindelof, Augustinsson (Dal 87' Bengtsson); Larsson, Olsson (Dal 64' Claesson), Ekdal (Dal 87' Svensson), Forsberg; Berg (Dal 64' Quaison), Isak. CT Andersson

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik (Dal 65' Haraslin), Satka, Skriniar, Hubocan (Dal 85' Hancko); Kucka, Hrosovsky (Dal 85' Duris); Koscelnik, Hamsik (Dal 78' Benes), Mak (Dal 76' Weiss); Duda. CT Tarkovic

Arbitro: Siebert (Germania)

Gol: 77' rig. Forsberg (S)

Ammoniti: Olsson, Dubravka, Duda, Weiss

Emil Forsberg, Svezia Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

50' - Grande giocata di DUDA. Dribbling al limite e destro. Alto di poco.

59' - MIRACOLO DI DUBRAVKA! Miracolo! Cross da destra e stacco perfetto di Augustinsson. A mano aperta, gran parata.

71' - Altra gran parata di DUBRAVKA! ISAK scatenato, salta tre giocatori e chiude il destro sul primo palo. Dubravka ancora decisivo.

75' - CALCIO DI RIGORE PER LA SVEZIA. Isak dentro per Quaison, che salta Dubravka e viene steso dal portiere slovacco. Anche ammonito Dubravka.

77' - GOL! FORSBERG! RIGORE PERFETTO. 1-0 Svezia. Meritato il vantaggio scandinavo.

Il migliore

Alexander ISAK - Il migliore della Svezia. Svaria, ci prova, salta l'uomo, va al tiro. Dubravka gli nega il gol. Ha grandi mezzi, fisici e tecnici.

Il peggiore

Martin KOSCELNIK - Fumoso, leggero, mai davvero in partita.

