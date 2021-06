il tecnico potrebbe essere presto sotituito dal connazionale Zinedine Zidane. A rincuorare Deschamps, tuttavia, le parole del presidente della Federazione calcio francese, molto più prudente. Dopo la cocente sconfitta ed eliminazione con la Svizzera, oltralpe rimbalzano le voci sul possibile esonero del ct campione del mondo in carica Didier Deschamps, primo inserito nel banco degli imputati transalpini. Secondo i media francesi,. A rincuorare Deschamps, tuttavia, le parole del presidente della Federazione calcio francese, molto più prudente.

Noel Le Graet ha infatti dichiarato: "Non ho pensato al futuro di Deschamps. Per continuare un progetto bisogna essere entrambi sulla stessa lunghezza d'onda.Per ora non ci siamo visti, quindi non posso dire niente. Con Didier dobbiamo passare una bella giornata insieme, fare due chiacchiere e alla fine prenderemo una decisione. Ho imparato che nella vita non si dovrebbe mai prendere una decisione al volo".

Didier Deschamps lors de France-Portugal Credit Foto Getty Images

Euro 2020 Frank de Boer non è più l'allenatore dell'Olanda UN' ORA FA

L'assoluzione non è ovviamente stata totale, con il Presidente che ha subito chiarito: "Avremmo dovuto passare il turno ed è un peccato essere eliminato quanto eri in vantaggio sul 3-1 a dieci minuti dalla fine. L'obiettivo non è stato raggiunto, ma ce ne sono stati tanti altri che sono stati raggiunti, bisogna sempre mettere le cose in prospettiva. Speravamo di andare avanti, così come siamo stati molto felici quando Deschamps ha vinto tutto".

Ad aggiungersi al coro dei detrattori di Deschamps anche il tecnico della Roma Josè Mourinho che, intervistato da Talksport, ha mosso una chiara e precisa critica tattica al francese: "Penso che la Francia si sia divertita un po' troppo durante la partita. Puoi divertirti dopo, ma non durante. Hanno commesso un errore. Quando si gioca a una partita in cui è possibile andare ai tempi supplementari, bisogna davvero stare molto attenti alle modifiche che si apportano. Togliere all'89/o Griezmann, uno dei migliori giocatori che ha fatto la differenza, per Sissoko può andar bene in una partita da tre punti senza tempi supplementari. Ma quando c'è la prospettiva di un'estensione, è una scommessa enorme".

Milan, Diaz può restare. Roma, Mourinho chiama Xhaka

Euro 2020 Immobile: "Lukaku fortissimo. Per vincere rinuncerei al gol" UN' ORA FA