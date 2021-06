La Svizzera stende 3-1 la Turchia al termine di una sfida divertente e ricca di occasioni. A sbloccare la gara ci pensa Seferovic, con un sinistro chirurgico all'angolino, da fuori area, al 7' di gioco. Di Shaqiri invece la rete del 2-0 al 26', sempre con una gran conclusione da fuori. Inutile il gol della bandiera di Kahveci al 62', con Shaqiri che ha definitivamente chiuso i conti con una conclusione da pochi passi 6' più tardi.

Xherdan Shaqiri (Schweiz) mit einem Traumtor gegen die Türkei Credit Foto Getty Images

In virtù di questo risultato la Svizzera raggiunge il Galles a quota 4 punti senza riuscire a scavalcarlo per la differenza reti. Gli elvetici possono però stare tranquilli, molto probabilmente saranno ripescati tra le migliori terze.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (dal 92' Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (dall'85' Benito); Shaqiri (dal 76' Gavranovic); Seferovic (dal 77' Vargas), Embolo (dall'85' Mehmedi).

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur; Ayhan (dal 67' Yokuslu); Under (dall'82' Kocku), Tufan (dal 67' Yazici), Kahveci (dal 68' Karaman), Calhanoglu; Yilmaz.

GOL - Seferovic (S), Shaqiri (S), Kahveci (T), Shaqiri (S)

ASSIST - Zuber (S), Zuber (S), Zuber (S)

NOTE - AMMONITI: Calhanoglu (T), Soyuncu, (T), Celik (T), Xhaka (S)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' SEFEROVICCCC! 1-0 SVIZZERA! Scambio sulla trequarti con Zuber, stop sulla sinistra, girata in un fazzoletto e siluro da fuori area che si insacca rasoterra sul secondo palo. Gol splendido!

26' SHAQIRI, ALTRO GOL SPLENDIDO! Assist di Zuber e destro a giro di Shaqiri che da fuori area si insacca clamorosamente all'incrocio dei pali. Conclusione perfetta per l'ex-Inter!

Burak Yilmaz (Turkey) and Remo Freuler (Switzerland) / Euro 202 Credit Foto Getty Images

33' SHAQIRI, SI DIVORA IL 3-0! Seferovic manda in porta il giocatore del Liverpool che si fa ipnotizzare a tu per tu con Cakir e con il destro non trova lo specchio. Grandissima occasione per il gol del ko!

37' SOMMER, ENNESIMO MIRACOLO! Altra botta dalla distanza del laterale del Sassuolo e grande parata dell'estremo difensore, che ha anche visto il pallone all'ultimo momento.

62' KAHVECI, LA RIAPRE LA TURCHIA! 2-1! Altro gol splendido, con l'esterno che si accentra dalla destra e spara all'incrocio un sinistro a giro di piacevole fattura. Gara riaperta!

68' SHAQIRI, LA CHIUDE LUI! Terzo assist di Zuber dalla sinistra che con un cross basso persca Shaqiri sul secondo palo. Botta di prima centrale e Cakir fulminato.

81' XHAKA, PALO! Punizione dal limite del giocatore dell'Arsenal che centra un palo clamoroso dalla trequarti. Svizzera sfortunata in questo frangente.

IL MIGLIORE

Haris Seferovic Credit Foto Getty Images

Haris SEFEROVIC - Sblocca la gara con un mancino chirurgico all'angolino, per poi risultare sempre pericoloso con le sue conclusioni dalla distanza ed i suoi dribbling fulminei sulla trequarti. Gran risposta alle critiche ricevute in questi giorni.

IL PEGGIORE

Mehmet Zeki CELIK - Seferovic lo manda nel pallone con i suoi continui tagli. Colpevole in occasione del primoe del terzo gol e sempre in affanno sulla punta ospite. Bocciato.

IL MOMENTO SOCIAL

