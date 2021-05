Meno di un mese all'inizio dell'Europeo. L'11 giugno prenderà il via la rassegna continentale. Si parte con Italia-Turchia all'Olimpico di Roma. Il gruppo A degli azzurri comprende anche Galles e Svizzera. Sarà una competizione itinerante: undici le città ospitanti (Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e S. Pietroburgo). Il tabellone prevede sei gironi da quattro squadre. Ecco l'elenco dei convocati di tutti i partecipanti.

Girone A

TURCHIA

Portieri: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Mert Gunok (Basaksehir), Gokhan Akkan (Rizespor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Difensori: Zeki Celik (Lilla), Caglar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Muldur (Sassuolo), Ozan Kabak (Liverpool), Rıdvan Yılmaz (Besiktas), Umut Meraş (Le Havre)

Centrocampisti: Yusuf Yazici (Lilla), Dorukhan Toköz (Besiktas), Mahmut Tekdemir (Basaksehir), İrfan Kahveci (Fenerbahce), Okay Yokuşlu (WBA), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan Antalya (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (Milan)

Attaccanti: Burak Yilmaz (Lille), Cengiz Ünder (Leicester), Enes Unal (Getafe), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil Dervisoglu (Galatasaray), Halil Akbunar (Göztepe), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf)

ITALIA (Non definitiva)

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (PSG), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (PSG), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

GALLES In attesa

SVIZZERA In attesa

Girone B

DANIMARCA In attesa

FINLANDIA In attesa

BELGIO

Portieri: Simon Mignolet (Brugge), Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Strasburgo).

Difensori: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Herta Berlino), Jason Denayer (Olympique Lione), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Centrocampisti: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Basaksehir), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli),Leandro Trossard (Brighton).

Riserve: Thomas Kaminski, Alexis Saelemaekers (Milan), Sambi Lokonga, Bryan Heynen, Thomas Foket, Adnan Januzaj, Brandon Mechele, Jordan Lukaku, Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere.

RUSSIA

Portieri: Yury Dyupin (Rubin Kazan), Andrey Lunyov (Zenit), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Mosca)

Difensori: Georgi Dzhikiya (Spartak Mosca), Igor Diveyev (Cska Mosca), Mario Fernandes (Cska Mosca), Roman Yevgenyev (Dinamo Mosca), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavayev (Zenit), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan), Andrei Semyonov (Akhmat Grozny).

Centrocampisti: Dmitri Barinov (Lokomotiv Mosca), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Mosca), Maksim Mukhin (Lokomotiv Mosca), Aleksandr Golovin (Monaco), Arsen Zakharyan (Dinamo Mosca), Daniil Fomin (Dinamo Mosca), Roman Zobnin (Spartak Mosca), Aleksei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoyev (Zenit), Denis Makarov (Rubin Kazan), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia).

Attaccanti: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Mosca).

Girone C

OLANDA

Portieri: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Difensori: Patrick Van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (Roma), Matthijs De Ligt (Juve), Jerry St. Juste (Magonza), Kenny Tete (Fulham), Jurrien Timber (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Stefan De Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Centrocampisti: Danny Van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcellona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Steven Berghuis (Feyenoord).

Attaccanti: Steven Bergwijn (Tottenham), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk De Jong (Siviglia), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Olympique Lione), Quinton Promes (Spartak Mosca), Wout Weghorst (Wolfsburg).

UCRAINA In attesa

AUSTRIA In attesa

MACEDONIA In attesa

Girone D

INGHILTERRA In attesa

CROAZIA

Portieri: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Simon Sluga (Luton)

Difensori: Domagoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Zenit), Borna Barisic (Koper), Duje Caleta-Car (Marsiglia), Josip Juranovic (Legia Varsavia), Domagoj Bradaric (Lilla), Milan Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagabria)

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovavic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Cska Mosca), Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria)

Attaccanti: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim),Ante Rebic (Milan),Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Mislav Orsic (Dinamo Zagabria), Ante Budimir (Osasuna).

Riserve: Filip Uremovic (d, Rubin Kazan), Marko Livaja (a, Hajduk), Toma Basic (c, Bordeaux), Marin Pongracic (d, Wolfsburg), Kristjan Lovric (a, Gorica), Lovro Majer (c, Dinamo Zagabria), Ivica Ivusic (p, Osijek), Nikola Moro (c, Dinamo Mosca)

SCOZIA In attesa

REPUBBLICA CECA In attesa

Girone E

SPAGNA In attesa

SVEZIA In attesa

POLONIA

Portieri: Lukasz Fabianski (West Ham), Lukasz Skorupski(Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus), Radoslaw Majecki (Monaco).

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski(Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Mosca).

Centrocampisti: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon S.), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich), Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Marsiglia), Karol Swiderski (Paok), Jakub Swierczok (Piast Gliwice).

SLOVACCHIA In attesa

Girone F

UNGHERIA

Portieri: Adam Bogdán (Ferencváros), Denes Dibusz (Ferencváros), Peter Gulácsi (Lipsia), Balázs Tóth (Puskás Akadémia).

Difensori: Bendeguz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Szilvester Hangya (Fehérvár), Akos Kecskés (Lugano), Adam Lang (Omonia), Gergo Lovrencsics (Ferencváros), Csaba Spandler (Puskás Akadémia), Attila Szalai (Fenerbahçe), Willi Orban (Lipsia).

Centrocampisti: Tamas Cseri (Mezőkövesd), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Filip Holender (Partizan), Lazslo Kleinheisler (Osijek), Adam Nagy (Bristol), Loic Nego (Fehérvár), Andras Schäfer (Dunajská Streda), David Sigér (Ferencváros), Dominik Szoboszlai (Lipsia).

Attaccanti: Janos Hahn (Paks), Nemanja Nikolic (Fehérvár), Roland Sallai (Friburgo), Szabolcs Schön (Dallas), Adam Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest).

PORTOGALLO In attesa

FRANCIA In attesa

GERMANIA In attesa

