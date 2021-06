Calcio

Calcio, Inghilterra a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

EURO 2020 - Il grande appuntamento con Euro 2020 è arrivato: abbiamo fatto una lista con alcune delle squadre che più di altre hanno le carte in regola per arrivare in fondo al torneo. Con una difesa un po' ballerina e un attacco devastante l'Inghilterra vuole conquistare la vittoria. Ce la farà?

00:01:57, un' ora fa