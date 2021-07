Un'annata travolgente per Jorginho quella che si è conclusa con la finale di domenica a Wembley. L'inaspettata vittoria della Champions League con il Chelsea e ora l'impresa europea con l'Italia. Un'accoppiata di trionfi che lo hanno inserito di diritto tra i pretendenti al Pallone d'oro. Intervistato telefonicamente da una tv brasiliana l'ex Napoli è intervenuto su questo e altri argomenti relativi alla nazionale.

La scelta della Nazionale Italiana

"Ho giocato nell'Under 21 per l'Italia. Non appena mi è arrivata la chiamata, ho accettato subito. Onestamente vedevo la nazionale brasiliana come qualcosa di lontano." ha dichiarato Jorginho. "A novembre 2017 arrivò la convocazione per il playoff mondiale con la Svezia, ma in quel periodo mi aveva cercato anche il Brasile. Tutto si è complicato. Era il mio sogno d'infanzia giocare col Brasile. Ma sentivo che l'Italia aveva bisogno di aiuto, si giocava quella partita fondamentale con la Svezia. E quando ho avuto bisogno, l'Italia mi ha aiutato, mi ha abbracciato e mi ha aperto le porte. Il mio cuore ha detto "No, l'Italia ha bisogno di te". Quindi ho fatto quella scelta e sinceramente sono molto contento".

Il sogno Pallone d'oro

Molto diretto e onesto sulla questione Pallone d'oro: "Dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento, sono consapevole di non essere il migliore al mondo. Se invece si sceglie in base ai titoli, nessuno ha vinto più di me in questa stagione. Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar hanno caratteristiche completamente diverse dalle mie, ma ripeto, dipende dai criteri".

La vittoria dell'Europeo

Il giocatore del Chelsea ha parlato, ovviamente, anche del recente successo a EURO 2020: "Mancini ha adattato il gioco della squadra alle caratteristiche dei giocatori. C'è la sua mano. L'inno toccava nel profondo tutti noi, perché il nostro è un gruppo molto speciale. Sapevamo che l'Europeo era molto importante per la rinascita della Nazionale" ha concluso Jorginho.

