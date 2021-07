Tiraggiro s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. L’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, comunemente nota come La Treccani, sostanzialmente la più famosa enciclopedia in lingua italiana, ha sconfinato nel calcio e ha preso a piene mani da uno dei "tormentoni" di Euro 2020, andando a definire il celebre tiro arcuato di Lorenzo Insigne.

Il marchio d fabbrica di Lorenzo Insigne

Il capitano del Napoli con quella conclusione ha segnato sia contro la Turchia all’esordio sia, soprattutto, nei quarti di finale contro il Belgio. Un tiro particolare che i suoi tifosi partenopei avevano marchiato da tempo con il termine Tiraggiro e che, durante la manifestazione continentale era diventano un “must” nel gruppo dei ragazzi del ct Roberto Mancini e tra i tifosi. Ora, quindi, tra le pagine della più importante enciclopedia italiana viene messo nero su bianco come va definito: “Un tiro fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. L’onda lunga dei festeggiamenti per il trionfo degli azzurri non è ancora conclusa e anche questa curiosità si inserisce in questa scia. Per una volta, anche il pallone entra di diritto nel mondo della lingua italiana e viene codificato.

