Calcio

Calcio, Portogallo a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

EURO 2020 - Il grande appuntamento con Euro 2020 è arrivato: abbiamo fatto una lista con alcune delle squadre che più di altre hanno le carte in regola per arrivare in fondo al torneo. Con il titolo di campione in carica in tasca (2016) e con un parco giocatori ancora più forte dell'ultima volta, il Portogallo può fare doppietta.

00:02:01, un' ora fa