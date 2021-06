Euro 2020, con il match inaugurale a Roma contro la Turchia: Roberto Mancini ha voluto mandare "Uniti sotto un cielo azzurro". Ora però è ora di pensare al campo, e il campo presenta l'ostacolo Turchia: ecco le ultime impressioni del ct. Ci siamo. L'Italia apre le danze aha voluto mandare una lettera aperta all'Italia intera per ricordare a tutti che gli azzurri daranno il massimo per rappresentare al meglio il nostro Paese,Ora però è ora di pensare al campo, e il campo presenta l'ostacolo Turchia: ecco le ultime impressioni del ct.

Turchia-Italia si avvicina: l'allenamento degli azzurri

"Ci fa molto piacere iniziare questa competizione, seppur con un anno di ritardo. Sarà una bella serata, contro una Turchia che sa giocare a calcio"

La lettera

"Era rivolta a tutti gli sportivi, a tutti gli italiani: saremo tutti coinvolti, anche chi non guarda sempre il calcio".

Sensi e Pellegrini

"Siamo dispiaciuti per i due infortuni, erano giocatori importanti per noi, entrambi possono ricoprire tanti ruoli e avrebbero meritato di giocare l'Europeo. Ma fa parte di questo lavoro, può capitare".

Berardi esulta con Pellegrini dopo il gol in Italia-Irlanda del Nord Credit Foto Getty Images

Empatia

"Credo sia importante creare empatia nel gruppo, serve per andare avanti anche nei momenti di difficoltà. Il nostro obiettivo è continuare sulla nostra strada. È un momento bello, bisogna andare in campo tranquilli, pensando di essere un'ottima squadra e avendo grande rispetto per l'avversario"

Italia come la Samp di Mancini?

"Questa è una squadra che ha grande spirito, speriamo che il risultato finale sia lo stesso".

Molto fiducioso

"Ero fiducioso tre anni fa, lo sono di più oggi. Abbiamo lavorato bene, abbiamo bravi giocatori, siamo insieme e vogliamo divertirsi, e alla fine se riusciamo ad arrivare a Londra ne riparleremo. Sono molto fiducioso".

