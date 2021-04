Dall'11 giugno all'11 luglio il vecchio continente tornerà a vibrare per la 16esima edizione dei Campionati europei di calcio. La fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 11 distinte città europee , invece le semifinali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium di Londra.Ecco il calendario completo, le date, gli orari e tutto quello che dovete sapere per godervi la manifestazione. In una breve nota ufficiale l'UEFA ha reso noto che le partite della fase finale degli Europei in programma quest'estate si disputeranno con gli spettatori in tribuna.