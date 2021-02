Dall'11 giugno all'11 il vecchio continente tornerà a vibrare per la 16esima edizione dei Campionati europei di calcio. La fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 12 distinte città europee. La partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, invece le semifinali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium di Londra. Sei gruppi per un totale di 24 squadre. Ecco il calendario completo, le date, gli orari e tutto quello che dovete sapere per godervi la manifestazione.