A Copenaghen, nella seconda giornata del gruppo B, il Belgio ha la meglio sulla Danimarca. Alla rete iniziale di Yussuf Poulsen hanno risposto i gol nel secondo tempo di Thorgan Hazard e di Kevin De Bruyne, per l'1-2 finale. I danesi hanno giocato un primo tempo strepitoso e avrebbero meritato ben altro risultato. Nonostante una prova coraggiosa, al toccante minuto per omaggiare Eriksen e alla spinta del pubblico del Parken Stadium, alla fine la qualitá degli ingressi di De Bruyne (gol e assist), Eden Hazard (assist) e Witsel hanno trascinato la squadra di Martinez al secondo successo in due partite. Belgio quasi agli ottavi, Danirmarca quasi fuori.

Il tabellino di Danimarca-Belgio 1-2 (primo tempo 1-0)

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard (Dal 84' Skov-Olsen), Maehle; Wass (Dal 62' Stryger-Larsen), Hojbjerg, Delaney (Dal 72' Jensen); Poulsen (Dal 62' Norgaard), Damsgaard (Dal 72' Cornelius), Braithwaite. Ct. Hjulmand

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker (Dal 59' Witsel), T. Hazard (Dal 94' Vermaelen); Mertens (Dal 46' De Bruyne), Lukaku, Carrasco (Dal 59' E. Hazard). Ct. Martinez

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 2' Y. Poulsen (D), 55' T. Hazard (B), 70' De Bruyne (B)

Assist: Hojbjerg, De Bruyne, E. Hazard

Ammoniti: Wass, Damsgaard, Jensen, T. Hazard

Kevin De Bruyne contro la Danimarca Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

2' - GOL! 1-0 Danimarca. POULSEN porta avanti i padroni di casa. Hojbjerg per Poulsen che con il destro non ha difficoltà a batter Courtois sul palo lungo!

16' - OCCASIONE DANIMARCA! Percussione in area sulla sinistra di Maehle, palla in mezzo per Braithwaite che di testa ruba il tempo a Denayer, cuoio che finisce fuori di un paio di metri alla destra della porta difesa da Courtois!

35' - ANCORA DANIMARCA! Che azione di Damsgaard. Punta, finta e poi rientra da destra sul mancino e piazza sul secondo palo. Fuori di poco.

55' - GOL! GOL DEL BELGIO! Lukaku vince il duello con Vestergaard, si invola, serve De Bruyne, che trova un assist magistrale per Thorgan HAZARD. Gol facile a porta vuota. 1-1.

70' - DE BRUYNE! GOL! GOL! 2-1 Belgio, che la ribalta! Tielemans per Eden Hazard, che allarga per DE BRUYNE. Rasoiata da fuori col mancino e gran gol.

74' - COURTOIS!! Gran parata sul tiro da fuori rasoterra di Braithwaite. Pericolosa qui la Danimarca.

87' - TRAVERSA DI BRAITHWAITE! Cross perfetto di Skov Olsen dopo un dribbling e stacco in area ancora del numero 9. Traversa alta e palla fuori.

90' - JENSEN! JENSEN! Che saetta. Break in mezzo e tiro da fuori. Palla alta di un soffio.

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Entra e consegna a Thorgan Hazard l'assist del pareggio. Qualitá al potere, classe sopraffina, nulla di nuovo. Poi segna con uno splendido mancino la rete del 2-1. Con lui è tutta un'altra storia.

Il peggiore

Jason DENAYER - Non ci siamo. Insicuro, in ritardo, lento. Il peggiore in campo.

La statistica

Eden Hazard (13 – quattro gol e nove assist) e Kevin De Bruyne (11 – tre gol e otto assist) sono i giocatori con il maggior numero di partecipazioni attive tra Mondiali ed Europei dal 1980 ad oggi con la maglia del Belgio. (Opta)

