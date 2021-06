Macedonia-Olanda, match valido per la terza giornata del gruppo C, ha visto all'Amsterdam Arena la vittoria della squadra di De Boer per 3-0. A segno Depay nel primo tempo e due volte Wijnaldum nella ripresa. Un tempo per De Vrij, altra buona prova per De Ligt, ma bene in generale tutta la squadra olandese, che chiude al primo posto e a punteggio pieno il suo raggruppamento. La Macedonia del Nord saluta il suo primo Europeo al quarto posto e senza alcun punto conquistato. Una Nazionale "giovane" e con tanta dignitá, che oggi ha salutato anche la sua leggendaria bandiera Goran Pandev, protagonista dell'ultima delle sue 122 partite con la selezione macedone.

Classifiche e risultati

Il tabellino di Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (primo tempo 0-1)

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi (Dal 78' Nikolov), Ademi (Dal 78' Stojanovski) Trickovski (Dal 56' Churlinov), Elmas, Trajkovski (Dal 69' Kostadinov); Pandev (Dal 68' Hasani). All. Angelovski

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij (Dal 46' Timber), De Ligt, Blind; Dumfries (Dal 46' Berghuis), F. De Jong (Dal 79' Gakpo), Wijnaldum, Gravenberch, Van Aanholt; Malen (Dal 66' Promes), Depay (Dal 66' Weghorst). All. F. De Boer

Arbitro: Kovacs (Romania)

Gol: 24' Depay (O), 51' e 58' Wijnaldum (O)

Assist: Malen, Depay

Ammoniti: S. Ristovski, Musliu, Alioski, Kostadinov

Memphis Depay e Georginio Wijnaldum Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

22' - PALO DI Aleksandar TRAJKOVSKI! Ademi per Pandev, che col tacco libera l'ex Palermo. Destro secco dalla distanza e palo pieno.

24' - DEPAY! GOL! 1-0 Olanda! Gran contropiede degli Oranje. Nato probabilmente da un fallo su Pandev. Lancio lungo per Malen e cross perfetto per il mancino di Depay.

30' - Occasionissima OLANDA. Cross da sinistra di Malen per DUMFRIES, che arriva solo a botta sicura, ma é bravissimo DIMITRIEVSKI a respingere.

51' - WIJNALDUM! 2-0 Olanda. Cross di Depay da sinistra e tap-in facile di WIJNALDUM a porta vuota.

58' - WIJNALDUM! DOPPIETTA! GOL! 3-0 Olanda. Malen per Depay, tiro, respinge Dimitrievski, arriva Wijnaldum e insacca.

67' - Traversa di WEGHORST. Appena entrato! Riceve palla e calcia col destro. Traversa piena.

88' - DE LIGT! Botta da 30 metri. Grande parata di Dimitrievski. In tuffo.

Il migliore

Geoginio WIJNALDUM - Doppietta, capitano, leader e grande incursore. Bravo nelle due fasi, domina la partita.

Il peggiore

Visar MUSLIU - Prova a metterci cattiveria e agonismo. Paga dazio con Depay, sempre in ritardo.

