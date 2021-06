Quanto siamo stati vicini a perdere Eriksen? Era morto. ("He was gone", ndr). C'è stato un arresto cardiaco. Siamo riusciti a riportarlo indietro con il defibrillatore, è successo tutto in maniera veloce. I motivi del malore? Non sono un cardiologo, i dettagli sul perché e sul come li lascio agli esperti nella materia". Con queste parole il responsabile medico della Danimarca, Morten Boesen, torna a parlare del drammatico episodio che ha visto coinvolto Con la sua rapidità ha salvato la vita di Eriksen". ". Con queste parole il responsabile medico della Danimarca, Morten Boesen, torna a parlare del drammatico episodio che ha visto coinvolto Christian Eriksen , colto da malore poco prima della fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia . E sul comportamento di Kjaer : "".

Il medico conferma inoltre che la squadra ha ricevuto assistenza psicologica nel corso della notte: "Sì, ci sono stati quattro professionisti in hotel con la squadra. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i loro sentimenti. In mattinata sono tornati, apprezziamo molto l'aiuto".

Il ct Kasper Hjulmand: "Eriksen era preoccupato per noi"

"È stato un enorme sollievo vedere Christian sorridere oggi (domenica, ndr). Era preoccupato per noi e per la sua famiglia, ha detto che non si ricordava molto e che era preoccupato per noi. È tipico di lui, questo dimostra che grande giocatore e che grande persona sia. Voleva che giocassimo, è un calciatore e si sente meglio quando si gioca a calcio. Cercheremo di giocare per lui".

"La squadra ha reagito in maniera coraggiosa allo shock. Sono felice di aver visto Christian vivo. Ora proveremo a ritrovare il focus, i giocatori hanno sofferto un trauma e patito lo stress. Forse per qualcuno è ancora troppo presto per riuscirci, cercheremo di usare questo evento per unirci ancora di più e per fare del nostro meglio nelle prossime partite. Penso che ci riusciremo".

"Forse non avremmo dovuto giocare"

"Guardando indietro, penso che sia stato sbagliato far scegliere ai giocatori tra le due possibilità (se giocare subito alle 20.30 di sabato o domenica alle 12, ndr). Erano in una condizione di stress e non sapevano come stesse il loro amico. Ho la sensazione che non avremmo dovuto giocare, magari saremmo dovuti solo salire sul bus e andare a casa. Ma è una cosa che penso ora, è stata una decisione difficile. Penso che sia stato sbagliato far scegliere ai calciatori. Io sono orgoglioso di loro, intendiamoci. Abbiamo visto cosa è il calcio: spirito di squadra, compassione, amore. È stato anche un grande segnale".

