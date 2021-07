Alvaro Morata, dopo il rigore decisivo sbagliato nel finale, nonostante il gol che aveva riaperto la partita, è stato nuovamente bersaglio di insulti e minacce sui social. A renderlo noto è stata sua moglie, Alice Campello, che si è sfogata con alcune storie Instagram nelle quali ha ribadito il proprio stupore per comportamenti di questo tipo, chiarendo che ormai i due coniugi non si fanno più coinvolgere emotivamente da messaggi simili. dopo il rigore decisivo sbagliato nel finale, nonostante il gol che aveva riaperto la partitaA renderlo noto è stata sua moglie, Alice Campello, che si è sfogata con alcune storie Instagram nelle quali ha ribadito il proprio stupore per comportamenti di questo tipo, chiarendo che ormai i due coniugi non si fanno più coinvolgere emotivamente da messaggi simili.

"Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di 'Italiani', ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema".-apre la moglie della punta bianconera, che già si era fatta sentire dopo il match con la Polonia e le prime critiche.

"Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile". Una denuncia chiara, sentita, di una moglie che è probabilmente stufa di leggere ed ascoltare insulti e minacce alla sua famiglia legate esclusivamente al rendimento in campo di suo marito.

Ha un problema all'adduttore, ha dimostrato la sua personalità, nonostante questo infortunio ha calciato un rigore. Ha vissuto qualche esperienza difficile durante la competizione ma è stato fantastico. Ha segnato ed è stato grande". Assoluzione totale dunque del tecnico della Spagna, che ha sempre creduto in Morata e non lo ha abbandonato nemmeno a torneo concluso. Lo stesso Luis Enrique, tra l'altro, ha poi ammesso a gara terminata: Assoluzione totale dunque del tecnico della Spagna, che ha sempre creduto in Morata e non lo ha abbandonato nemmeno a torneo concluso.

