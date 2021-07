regalando la possibilità di assistere alla finale di Wembley a 1000 supporters provenienti dall'Italia. Dopo tanta attesa, è arrivata finalmente la notizia che era nell'aria da giorni: la UEFA e le autorità britanniche hanno concordato una deroga alle attuali disposizioni sull'obbligo di quarantena all'ingresso del Regno Unito, Oltre ai 1000 fortunati, ovviamente, a dipingere d'azzurro Wembley ci saranno anche tutti gli italiani residenti nel Regno Unito.

L'iter per poter partecipare alla sfida sarà tuttavia piuttosto complesso, con protocolli rigidissimi. I tifosi provenienti dal Bel Paese avranno la possibilità di rimanere in terra inglese per un massimo di 12 ore e dovranno raggiungere Londra rispettando la “bolla di sicurezza", con voli charter o trasporti dedicati dall’aeroporto di arrivo a Londra fino allo stadio e viceversa (organizzati direttamente dalla FIGC).

I supporters azzurri saranno poi posizionati per tutta la sfida in un settore specifico dell’impianto per garantire la bolla di sicurezza. Ogni tifoso dovrà compilare un questionario sanitario nelle 48 ore precedenti e dovrà esibire un tampone molecolare negativo effettuato dopo le 15 del 9 luglio 2021. Ovviamente, al ritorno in Italia, i supporters dovranno poi rispettare i 5 giorni di quarantena fiduciaria nel nostro Paese.

Un protocollo complesso ed elaborato, che mira a garantire la sicurezza di entrambi i Paesi e che, siamo sicuri, non scoraggerà i fan che voleranno a Londra per supportare la banda di Mancini.

