Partita non semplice per l'Austria che per almeno un'ora fatica contro una buona Macedonia. Nonostante il vantaggio firmato da Lainer nel primo tempo, l'Austria non controlla la partita e in avvio di ripresa subisce il gol del pari firmato da Pandev. La partita cambia nel momento dell'ingresso in campo di Arnautovic che da un riferimento importante per l'attacco austriaco. Segna prima Gregoritsch, sfruttando un assist di Alaba. Chiude i conti proprio Arnautovic poco prima del novantesimo. Prima vittoria dell'Austria in una fase finale dell'Europeo. Debutto amaro per la Macedonia che non ha comunque sfigurato e può dare fastidio in questo gruppo C.

IL TABELLINO

Austria - Macedonia del Nord 3-1

Austria (4-4-1-1): Bachmann; Ulmer, Hinteregger, Dragovic (Lienhart 46′), Lainer; Alaba, Schlager (Ilsanker 94′), Laimer (Baumgartlinger 93′), Baumgartner (Gregoritsch 58′); Sabitzer, Kalajdzic (Arnautovic 58′) CT: Franco Foda

Macedonia del Nord (5-3-2): Dimitrievski; Alioski, Musliu (Ristovski 87′), Velkovski, Ristovski, Nikolov (Bejtulai 64′); Elmas, Ademi, Bardhi (Trickovski 82′); Trajkovski (Kostadinov 64′), Pandev CT: Igor Angelovski

Gol: Lainer 18′, Pandev 28′, Gregoritsch 78′, Arnautovic 89'

Assist: Sabitzer, Alaba, Laimer

Arbitro: Andreas Ekberg (SWE)

Ammoniti: Trajkovski, Alioski, Lainer

I 5 MOMENTI CHIAVE DEL MATCH

18' - GOOOOLLL DELL'AUSTRIA!!! LAINER!!!! Bellissimo il traversone di Sabitzer dalla sinistra, grande inserimento sul secondo palo di Lainer che mette il pallone al volo sul secondo palo da distanza ravvicinata.

28' - PAREGGIO DELLA MACEDONIA!! Proprio lui PANDEV!! Azione rocambolesca! Rimpallo in fase difensiva tra due giocatori dell'Austria, pallone che sbatte su Sabitzer e si indirizza verso la porta. Bachmann esce alla disperata su Trajkovski ma nell'impatto la palla diventa comoda per PANDEV che deve solo appoggiare in rete.

64' - COLPO DI TESTA PERICOLOSO DI GREGORITSCH! Grande risposta di Dimitrievski che toglie il pallone dal secondo palo.

77' - VANTAGGIO AUSTRIA!!!! GOL DI GREGORITSCH!!! Cross perfetto di Alaba dalla sinistra, Gregoritch taglia sul primo palo e anticipa l'intervento di Dimitriovski con il piatto destro. 2-1 Austria!!

89' - ARNAUTOVIC!!! LA CHIUDE LUI!! 3-1!!! Azione iniziata da una rimessa laterale, tacco di Laimer che innesca Arnautovic che supera in velocità Dimitriovski e mette in rete.

IL MIGLIORE

SCHLAGER: padrone del centrocampo. Impreziosisce una grande partita con l'assist di tacco per il terzo gol.

IL PEGGIORE

KALAJDZIC: veramente poca cosa l'attaccante dello Stoccarda. Arnautovic lo sostituisce e cambia il match.

