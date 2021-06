gara sarà valida per i quarti di finale. Prima un po' di relax, come è diventato tradizione dopo le gare di questo Europeo, e poi tutti davanti alla tv per guardare l’ottavo di finale che ci ha consegnato il prossimo avversario. Sarà il Belgio, una delle squadre favorite alla vigilia, a sfidare l'Italia di Roberto Mancini. Si giocherà venerdì sera a Monaco di Baviera e la

E proprio in vista della sfida contro il Belgio, nella giornata di domenica, Giorgio Chiellini, sotto la supervisione di un membro dello staff tecnico della Nazionale, si è dedicato ad esercizi di stretching, allungamenti e brevi scatti di corsa per testare lo stato del suo flessore sinistro dopo il problema accusato con la Svizzera. C’è ottimismo per il possibile recupero, mentre è ancora tutta da valutare la situazione di Alessandro Florenzi, reduce da un infortunio al polpaccio e che non si allena in gruppo da oltre dieci giorni. L’obiettivo principale del ct è quello di recuperare il capitano per affidare a lui il controllo di Romelo Lukaku, l’uomo più pericolo dei belgi.

Mancini: “Lukaku o Cristiano Ronaldo? Eviterei entrambi”

Euro 2020 Belgio-Italia: probabili formazioni e statistiche 6 ORE FA

Situazione Belgio

Ma se l'Italia lavora per recuperare, la formazione di Roberto Martínez è costretta a leccarsi le ferite. In casa dei Diavoli Rossi, accanto alla gioia per la qualificazione, tengono banco le condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, usciti per infortunio durante l’ottavo di finale contro il Portogallo. Il centrocampista del Manchester City è stato sostituito al 3’ della ripresa dopo un’entrata da dietro di Palinha in cui gli si è girata la caviglia sinistra; il trequartista del Real Madrid invece è uscito a 3’ dal 90’ toccandosi la coscia destra per un problema muscolare.

A far crescere il pessimismo sulla presenza di Hazard sono state le dichiarazioni di Thibaut Courtois, compagno di Hazard in nazionale e al Real: "Se si tratta di una contrattura ci vogliono circa 10 giorni per recuperare: ho paura che per lui l'Europeo sia finito. Speriamo in un miracolo…". Per il capitano, se dovesse essere confermato il problema muscolare, l'Europeo dovrebbe essere finito; De Bruyne, invece, potrebbe farcela con un'infiltrazione. Il fatto che camminava regolarmente al rientro della squadra fa pensare che la distorsione potrebbe essere meno grave del previsto

Alla scoperta del Belgio, l'avversaria dell'Italia

Euro 2020 Gli Azzurri si inginocchieranno prima di Belgio-Italia UN' ORA FA