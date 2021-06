Mancano pochissime ore alla partita che vale l'accesso alla semifinale. L'Italia di Roberto Mancini, forte della vittoria sull'Austria maturata ai tempi supplementari, sfiderà il Belgio di Roberto Martínez. I Diavoli Rossi, dopo aver vinto il girone a punteggio pieno (come l'Italia), Il match si giocherà venerdì sera a Monaco di Baviera: calcio d'inizio alle ore 21:00. L'Italia di Roberto Mancini, forte della vittoria sull'Austria maturata ai tempi supplementari, sfiderà il Belgio di Roberto Martínez. I Diavoli Rossi, dopo aver vinto il girone a punteggio pieno (come l'Italia), si presentano alla Final Eight con qualche acciaccato di troppo

Situazione Italia

Secondo quello che riportano gli inviati a Coverciano, Giorgio Chiellini sembra prontissimo per rientrare in campo. Il capitano della Juventus e della Nazionale sta intensificando gli allenamenti con il gruppo, e la sensazione è che possa esserci lui al centro della difesa insieme a Leonardo Bonucci. C’è ottimismo, quindi, nonostante la situazione di Alessandro Florenzi. Il terzino del PSG è reduce da un infortunio al polpaccio e la sua condizione non sembra migliorare. Giocherà ancora Di Lorenzo.

Mancini: “Lukaku o Cristiano Ronaldo? Eviterei entrambi”

Situazione Belgio

Ma se l'Italia ha le idee chiare, il Belgio continua a navigare nei dubbi che circondano la condizione di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, sono poche le speranze di vederli in campo venerdì sera contro gli azzurri. Per De Bruyne, nonostante la brutta entrata da dietro del portoghese Palhinha che ha provocato una distorsione alla caviglia sinistra, con un leggero interessamento dei legamenti, qualche reale speranza di recupero c'è. Mentre per Hazard, che sul momento sembrava soffrire di un problema muscolare alla coscia destra, gli accertamenti hanno evidenziato qualcosa a livello di tendine rotuleo e lo stesso giocatore ha fatto capire di non essere sicuro di farcela: "Sono il capitano e rimarrò comunque in ritiro al fianco dei miei compagni".

Martinez: "Per Hazard e De Bruyne sarà una lotta contro il tempo"

