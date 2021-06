L'Italia ha superato non senza difficoltà l'Austria agli ottavi di finale di Euro 2020: ai tempi supplementari grazie alle reti di Chiesa e Pessina, due giocatori subentrati dalla panchina. Ora tocca al Belgio, formazione che gli azzurri affronteranno : in palio c'è un posto in semifinale. È gara secca: chi vince, prosegue. In caso di pareggio dopo 90 minuti, si prosegue con tempi supplementari e calci di rigore. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Belgio-Italia: le probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Belgio-Italia, la diretta tv su Rai 1 e su Sky

Belgio-Italia verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Belgio-Italia in Live Streaming

Belgio-Italia sarà visibile anche in diretta streaming attraverso RaiPlay e SkyGo su pc, tablet, smartphone e notebook.

