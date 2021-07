, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà questa sera alle ore 21 il Belgio. Sfida da dentro o fuori, senza diritto di replica. La più importante da quando il tecnico di Jesi siede sulla panchina azzurra. Locatelli, Chiellini, Chiesa e Pessina che scalpitano per partire titolari con il Belgio e non dalla panchina come nel turno precedente. Monaco di Baviera, Germania. Nella terra in cui, almeno nel calcio, l'Italia sa diventare grande e leggendariaSfida da dentro o fuori, senza diritto di replica. La più importante da quando il tecnico di Jesi siede sulla panchina azzurra. Tanti ancora i dubbi di formazione , conche scalpitano per partire titolari con il Belgio e non dalla panchina come nel turno precedente.

Come risolvere i dilemmi tattici? Eurosport non ha avuto dubbi: sceglieranno i lettori. Questi dunque gli esiti delle vostre decisioni per l'11 di questa sera, con i dati estrapolati dal sondaggio che vi abbiamo posto alla vigilia di questa sfida così decisiva.

Italia-Austria - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Gigio Donnarumma. Per il 93% di voi, dentro o fuori, dovrà essere con il nuovo porttiere del PSG tra i pali. La difesa, "il reparto", se ce n'è uno, che ci rappresenta da sempre nel mondo, è un mix di esperienza e dinamicità. Sulla destra Di Lorenzo, preferito dall'87% di voi a Toloi. A sinistra Leonardo Spinazzola, invocato dal 98% dei votanti In porta la folla non sceglie, sentenzia piuttosto:, dentro o fuori, dovrà essere con il nuovo porttiere del PSG tra i pali. La difesa, "il reparto", se ce n'è uno, che ci rappresenta da sempre nel mondo, è un mix di esperienza e dinamicità. Sulla destradi voi a Toloi. A sinistradei votanti rispetto ad Emerson , il dato più schiacciante dell'intero sondaggio. La freccia sinistra della Roma ha sorpreso, ora ci sono le aspettative da soddisfare.

I centrali sono votati all'esperienza, alla chimica di reparto. Spazio a Bonucci, che vince con il 76% il ballottaggio su Bastoni, e a Chiellini al suo fianco (81% rispetto ad Acerbi). Il totem e capitano di questa formazione dovrà marcare Romelu Lukaku, per voi non ci sono dubbi.

Chiellini, Bonucci Credit Foto Getty Images

A centrocampo due dubbi ed una certezza. In mezzo ci sarà Jorginho (97%), a furor di popolo. Le voci sul pallone d'Oro ci hanno esaltato, tenteremo di supportarlo. Prima mezzala Nicolò Barella, preferito dal 77% a Matteo Pessina, nonostante le prestazioni con l'Austria. Una rondine non fa primavera, diceva qualcuno. L'altra mezzala è invece la vera sorpresa dell'11, perchè Manuel Locatelli la spunta con il 53% su Marco Verratti. La meteora contro il leader tecnico. Avete scelto la freschezza del numero 73 del Sassuolo. Difficile sbagliare, in ogni caso.

Davanti Immobile non dovrà essere in discussione: l'82% di voi lo preferisce a Belotti, così come Insigne stravince il ballottaggio con Bernardeschi con l'89% dei voti. A destra, invece, il sorpasso è maestoso, netto, sorprendente. Federico Chiesa è stato preferito dall'81% di voi a Domenico Berardi, dopo le fiammate sprigionate contro l'Austria.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Un undici dunque giovane, arrembante, spregiudicato e, soprattutto, in grande forma fisica e mentale. Su 60 milioni di individui, il pensiero di ognuno di noi è una goccia nell'oceano, uno 0,0000...% che all'apparenza non meriterebbe di essere ascoltato. I vostri voti sommati, però, iniziano ad essere termometro affidabile di un popolo che non vede l'ora di urlare questa sera il proprio inno.

Ora, però, spazio a quello 0,0000...% nato a Jesi il 27 novermbre 1964. Spazio a Roberto Mancini, il vero, se ce n'è uno, insostituibile di questa Nazionale. A lui il pallone. L'Italia è già pronta. L'Italia c'è.

Alla scoperta del Belgio, l'avversaria dell'Italia

