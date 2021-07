Invincibles" dell''Equipe a "Wembleyazo" di Marca, da "Bravissima" di As a "It's coming Rome" del The National, il giornale scozzese che alla vigilia aveva riposto tutte le speranze in Roberto Mancini ritratto in versione Braveheart. All'indomani del trionfo azzurro ai rigori contro l'Inghilterra , la stampa europea celebra gli uomini di Roberto Mancini con prime pagine da collezione. Si passa da "" dell''Equipe a "" di Marca, da "" di As a "" del The National, il giornale scozzese che alla vigilia aveva riposto tutte le speranze in Roberto Mancini ritratto in versione Braveheart.

La triade dei principali quotidiani sportivi italiani apre con la coppa alzata da Giorgio Chiellini: "Troppo bello" la Gazzetta dello Sport, "E' nostra" il Corsport, "Siamo solo noi" Tuttosport.

Euro 2020 Chiellini: "Nell'aria c'era qualcosa di speciale..." 8 ORE FA

Chiellini con coppa e corona: l'arrivo degli azzurri a Roma

Decisamente di tutt'altro tenore le aperture dei tabloid inglesi "So cruel", così crudele, è l'espressione che accomuna Daily Express e The The Times. "Heartbreak", spaccacuore è la parola scelta dal The Guardian e dal Mirror che meglio spiega cosa ha rappresentato la sconfitta per la selezione di Southgate. "It all ends in tears", finisce tutto in lacrime, per il Daily Mail. Il Times saluta la nazionale britannica con un "Arrivederci", l'Indipendent con "Tears for heroes", lacrime per gli eroi.

Italia Campione d'Europa: i festeggiamenti dei tifosi da Roma a Milano

Euro 2020 Italia Campione d'Europa: i festeggiamenti dei tifosi da Roma a Milano 8 ORE FA