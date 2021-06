compiranno questo gesto per solidarietà nei confronti dei compagni di Romelu Lukaku, uno dei giocatori più coinvolti. Il sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione della cerimonia del premio "il Campione" organizzata dai City Angels, ha detto la sua sulla scelta della Nazionale italiana di inginocchiarsi o meno , in onore della protesta del Blacks Lives Matter, prima della sfida di venerdì con il Belgio. Gli azzurri hanno infatti già annunciato che

In un post su Facebook, il primo cittadino milanese ha dichiarato: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell'adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo. Per me questa è una non posizione. Non ce l’ho con i giocatori, ma la federazione ha lasciato la questione indefinita”.

Il sindaco ha poi chiarito la sua posizione dichiarando che lui si sarebbe inginocchiato, "ma non perché lo fanno gli altri...”. Per un gesto che nelle ultime settimane ha già perso grande parte del suo valore simbolico, la sensazione è che la Federazione avrebbe dovuto schierarsi in maniera chiara. L'Italia è favorevole. L'Italia pensa che ciò non sia un gesto utile. Bisognava scegliere, schierarsi. Troppo comodo lasciarlo fare sempre agli altri...

