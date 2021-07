La festa in casa azzurra non accenna a fermarsi: i campioni d'Europa stanno smaltendo le ultime fatiche del torneo in vacanza con le proprie famiglie. E a conferma del legame di fratellanza rafforzatosi nel corso del torneo, alcuni giocatori non sono riusciti a separarsi nemmeno durante questo periodo di pausa: Chiellini e Bonucci infatti, stanno spendendo questi giorni di riposo assieme. E i loro profili social, com'è normale che sia, ne stanno ampiamente beneficiando.