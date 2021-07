"La gara di domani è una di quelle partite che potrebbero anche non capitare più nella carriera di un calciatore. La fortuna incredibile è poterla giocare, ma credo che il mio compito sia anche quello di sdrammatizzare una situazione del genere, di tensione, e di fare da pompiere verso tutto questo turbinio di emozioni che sta accompagnando le due finaliste. Bisogna godersela con tanta gioia e con ingredienti quali spensieratezza e un pizzico di follia". Così Giorgio Chiellini, nella classica conferenza stampa, ha presentato la sfida tra Italia e Inghilterra, che domani sera (ore 21:00 italiane) mette in palio a Wembley un Europeo che l'Italia non vince dal lontano 1968.

Sul fotomontaggio di Roberto Mancini in versione William Wallace, l'eroe dell'indipendenza scozzese

"Mi ha fatto sorrire, anche perché stanno uscendo davvero tantissime vignette e la rivalità tra Scozia e Inghilterra è ormai risaputa. Domani servirà sia un cuore caldo, perché altrimenti non si sopravvive in una finale a Wembley contro l'Inghilterra, ma senza testa fredda neanche. Ci saranno momenti in cui bisognerà osare e andare, altri in cui bisognerà avere sempre la situazione sotto controllo, anche se è impensabile di poter controllare la partita per tutti e 90 i minuti. Per vincere la finale bisognerà curare davvero tutti i dettagli".

Sulle differenze tra marcare Lukaku e Kane

"Sono attaccanti mondiali. Di Kane mi ricordo ancora la prima volta contro, nell'amichevole a Torino proprio contro l'Inghilterra, in cui rimasi subito impressionato dalle sue molteplici qualità. Un giocatore fisico, ma anche tecnico, che sa fare assist, tira bene di testa e le punizioni. Sono uno dei suoi più grandi estimatori e potete chiederlo anche a Paratici - nuovo direttore sportivo del Tottenham, ndr - di quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Avrò la fortuna di vederlo domani in campo ed è sempre bello giocare contro questi attaccanti, in una sfida molto difficile ma anche molto stimolante".

Su quanti ritengono che l'Italia abbia già fatto tanto in questo Euro 2020

"Noi fino a oggi non abbiamo neanche preso in considerazione l'idea di far parte di questo partito, come mai l'avevamo presa prima di tutte le gare precedenti. Ci stiamo godendo quest'avventura e respiriamo qualcosa di diverso rispetto all'inizio di questa spedizione. Ho deciso di continuare questo ciclico perché ho sempre creduto che si potesse davvero fare bene, anche quando l'Europeo è stato rimandato di un anno, un anno in più per crescere e da cui ne avremmo potuto trarre vantaggio. Adesso, come ci ha ripetuto spesso il mister, manca l'ultimo centimetro da raggiungere tutti insieme".

Sul simpatico siparietto con Jordi Alba

"Credo di aver fatto tante partite, sempre col massimo rispetto verso tutti i miei avversari. Ridere, scherzare e abbracciare gli avversari è una cosa che ho sempre fatto e in questa ultima parte di carriera mi sto godendo davvero ogni attimo. Tanti compagni mi vogliono bene, tanti avversari magari meno, ma dopo così tanti anni il rispetto reciproco c'è. Ne ho dato tanto, ma ne ho anche ricevuto tanto".

Sul continuare a ragionare partita dopo partita al termine della finale

"Il godere di ogni momento deriva proprio dalla consapevolezza che devo pensare giorno per giorno e non posso fare progetti troppo a lungo termine. Devo solo cercare di trasportare questa gioia nel giocare a tutti i miei compagni. Ognuno mette un ingrediente diverso, da chi è più giovane a chi meno, da chi è pieno di energia a chi dice una parola per sdrammatizzare il momento. Tutti siamo importanti allo stesso modo e questa è la cosa bella che ci lega. E poi accanto a me è appena arrivato un grande chef - rivolgendosi a Mancini - che unisce bene gli ingredienti e questo ci ha aiutato, e non poco".

