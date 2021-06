Decimo minuto di gioco al Parken Stadium di Copenaghen, il gioco si interrompe per tributare un lungo ed emozionante applauso a Christian Eriksen dopo lo spaventoso malore in campo nella partita d’esordio della Danimarca contro la Finlandia. Un gesto promosso dal suo compagno di club all'Inter Romelu Lukaku, che aveva anticipato la bellissima iniziativa in conferenza stampa. Un sincero e lungo applauso per dare coraggio al centrocampista danese dopo le utlime ore particolarmente difficili.

Christian Eriksen ha ricevuto migliaia di messaggi di supporto in questi giorni ma sia i tifosi che gli stessi protagonisti degli Europei continuano a essere vicino al giocatore. Tanti tifosi danesi prima dell’ingresso allo stadio hanno voluto dedicare un pensiero al proprio numero 10 scrivendo dei messaggi su un murale vicino ai cancelli del Parken Stadium. “Tutta la Danimarca è con te, Christian” recita uno dei tanti striscioni dei tifosi. Non manca il supporto anche dai supporters del Belgio.

Tra i più emozionati durante il lungo applauso del 10° minuto ci sono ovviamente Simon Kjaer e Kasper Schmeichel oltre a Romelu Lukaku.













Lukaku e il tributo a Eriksen: "Al minuto 10 ci fermiamo"

