Danimarca-Finlandia, match valido per la prima giornata del gruppo B di Euro 2020 e andato in scena a Copenhagen, è terminata con il punteggio di 0-1 . Gara arbitrata dall'inglese Anthony Taylor. Il match è stato sospeso per un'ora e mezza circa per un malore accusato in campo da Christian Eriksen , poi ripresosi in ospedale. Ricominciato alle ore 20.30, ha visto Pohjanpalo siglare la rete decisiva per la storica vittoria finlandese. In virtù di questo risultato la Danimarca di Kasper Hjulmand rimane a zero punti nel raggruppamento, mentre la Finlandia sale a sorpresa a quota 3. Di seguito vediamo le pagelle del match.