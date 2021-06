Dopo Sergio Busquets , un altro caso di positività al Coronavirus condiziona la vigilia di Spagna-Svezia: sfida valida per il girone E di Euro2020 in programma lunedì sera alle ore 21:00 a Siviglia., 20enne esterno di centrocampo della Svezia, è risultato positivo al Covid-19 e posto in isolamento. Lo juventino, completamente asintomatico e che sarà posto in isolamento fiduciario, per il momento non è stato sostituito da nessuno e la speranza del ct Janne Andersson è quella di poterlo a disposizione per il secondo match contro la Slovacchia in programma venerdì 18. "".