"Gigio" Donnarumma ha messo le mani su Euro 2020 e ora la coppa avrà per sempre posto sull'avambraccio sinistro del portiere, che ha deciso di tatuarsi il trofeo per celebrare il successo della Nazionale. Il portiere del Psg ha infatti pubblicato su Instagram una foto dell'opera, con tanto di ringraziamenti all'autore, Stefano Reinoso. Come lo stesso 22enne ha mostrato sul proprio profilo, infatti, un tatuaggio è il modo che ha scelto per celebrare lo storico trionfo della Nazionale italiana a Wembley.

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei maggiori protagonisti di Euro 2020, mettendo i suoi guantoni tra l'Inghilterra e la coppa e aggiudicandosi con merito il premio di "Miglior Giocatore del torneo".

