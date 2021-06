Rigori e Nazionale Azzurra, un po' come il formaggio sul pesce, o l'ananas sulla pizza. E' un accostamento strano, maledetto, con un retrogusto spiacevole. Eppure i tifosi dell'Italia si sono sempre dovuti adeguare alla sciagurata lotteria dal dischetto: 6 degli ultimi 9 incontri ad eliminazione diretta disputati dagli Azzurri si sono risolti ai calci di rigore. L'ultimo capitolo si è chiuso con l'Italia di Conte ad Euro 2016; dopo una partita caparbia e d'onore, gli Azzurri vennero disarcionati dai quarti di finale dalla Germania, che si impose 6-5 dagli 11 metri. E da lì lacrime a fiumi (indimenticabili quelle di Barzagli alla fine di quella galoppata europea), un leit-motiv allo scadere dei tempi supplementari.

Ad alleviare le nostre pene fu proprio la magica estate del 2006, quando l'Italia di Lippi riuscì a stemperare dal dischetto il divario tecnico dei francesi, laureandosi Campione del Mondo. Una redemption story al cardioplalma, che riscattò parzialmente il rovente incubo del 1994. Nella nostra storia, ai rigori abbiamo vinto un titolo e ne abbiamo perso un altro, abbiamo ottenuto 4 qualificazioni e sofferto 6 eliminazioni.

Tutte le gare concluse ai rigori

COMPETIZIONE PARTITA RISULTATO DAL DISCHETTO Campionati Europei 1980 Italia-Cecoslovacchia, finale 3° posto 8-9 Campionati Mondiali 1990 Italia-Argentina, semifinale 3-4 Campionati Mondiali 1994 Brasile-Italia, finale 3-2 Campionati Mondiali 1998 Francia-Italia, quarti di finale 4-3 Campionati Europei 2000 Olanda-Italia, semifinale 1-3 Campionati Mondiali 2006 Italia-Francia, finale 5-3 Campionati Europei 2008 Spagna-Italia, quarti di finale 4-2 Campionati Europei 2012 Inghilterra-Italia, quarti di finale 2-4 Confederations Cup 2013 Spagna-Italia, semifinale 7-6 Confederations Cup 2013 Uruguay-Italia, finale 3° posto 2-3 Campionati Europei 2016 Germania-Italia, quarti di finale 6-5

I rigoristi scelti da Mancini

Il quintetto di partenza scelto dal Mancio è il seguente: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Insigne è l'escluso a sorpresa, ma scalpita per subentrare come sesto.

Jorginho è il rigorista più esperto ed affidabile dei nostri: da professionista ha realizzato 29 rigori su 35 calciati (83%). Con la maglia azzurra finora è stato infallibile, mettendo a referto un 5 su 5.

Immobile invece è un rigorista navigato, ma proprio questa stagione ha sbagliato 4 rigori su 8 calciati, maturando l'infausto record per il maggior numero di rigori falliti in Europa per la stagione 2020/2021. In carriera ne ha falliti 13 e realizzati 57 (81%), mentre con la Nazionale maggiore azzurra ne ha battuto e concretizzato uno.

Acerbi è senza dubbio la scelta più criptica di Mancini: solo un rigore (realizzato) battuto in carriera: era il 2016, e Acerbi vestiva la maglia del Sassuolo.

Dal Sassuolo arriva anche il quarto rigorista: Domenico Berardi, sebbene non si sia mai presentato dal dischetto con la maglia Azzurra, vanta 34 rigori segnati su 41 totali (83%). Questa stagione di Serie A ne ha concretizzati 7 su 8 tentativi.

A chiudere il quintetto c'è capitan Bonucci, che non ha mai battuto nessun rigore per la Juventus, ma ne ha tentati 3 con la maglia Azzurra. La percentuale realizzativa non sorride al centrale bianconero, che ha fallito due volte su tre dal dischetto.

Gli altri

Insigne è l'escluso d'eccellenza: in carriera ha infilato il portiere dal dischetto 30 volte su 36 (83%), e con l'Italia ha realizzato 2 rigori su 2. Viene da una stagione piuttosto prolifica, in cui ha segnato 7 volte su 9 dal dischetto ( Serie A+ Supercoppa).

In coda sono pronti anche Locatelli (2 su 2 quest'anno dagli 11 metri), Barella (3 rigori su 3 nell'annata 17/18 con la maglia del Cagliari) e Belotti (4/5 nell'ultima stagione di Serie A, 1/1 in Nazionale).

