Il campione Christian Eriksen, sua moglie e i sei paramedici che gli hanno salvato la vita lo scorso 12 giugno nella partita contro la Finlandia, potrebbero essere a Wembley per la finale di Euro 2020. La Uefa ha infatti deciso di invitarli tutti a assistere alla finale degli europei.

L'attesa è quindi per lui ancor più forte per questa stasera quando la nazionale danese affronterà i padroni di casa inglesi in semifinale. Il centrocampista dell'Inter potrebbe quindi veder giocare la sua squadra l'ultima partita del torneo. "Christian si sente ancora parte di questo gruppo. La Danimarca è un paese piccolo, i legami tra i giocatori sono molto stretti", ha commentato Martin Schoots, l'agente di Eriksen.

Non ci sono ancora conferme sul fatto che l'attaccante sarà a Londra, ma tutti e sei i medici hanno accettato gli inviti. Uno di loro, Peder Ersgaard, ha ammesso di sentirsi onorato di aver ricevuto l'invito dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin."Sono eccitato, come un bambino alla vigilia di Natale", ha commentato alla rivista Fagbladet FOA.

