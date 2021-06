Il malore di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia , i momenti iniziali di angoscia per le sue condizioni e il sollievo al sopraggiungere di notizie confortanti: la ricostruzione della giornata di sabato 12 giugno, che ha sconvolto Euro 2020 e non solo, occupa naturalmente le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport e Tuttosport dedicano la loro apertura inviando un messaggio di vicinanza e affetto al centrocampista danese dell'Inter: "", "". Il Corriere dello Sport parla invece di "" sottolineando la tempestività dell'intervento dello staff medico della Nazionale danese e il ruolo decisivo in quegli attimi drammatici di Simon Kjaer, il capitano della Danimarca.