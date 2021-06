Christian Eriksen sarà operato e avrà un defibrillatore cardiaco impiantabile (un dispositivo che viene impiantato sottopelle e serve a generare stimoli elettrici in caso di aritmie e altri problemi cardiaci). La decisione è stata presa dal team di medici e specialisti che ha in cura il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese, La decisione è stata presa dal team di medici e specialisti che ha in cura il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese, ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen dopo l’arresto cardiaco di sabato scorso durante il match di Euro 2020 contro la Finlandia.

La nota della Federcalcio danese

"Dopo aver sottoposto Christian a diversi esami al cuore, è stato deciso che dovrà avere un ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile). Questo strumento è necessario dopo un attacco cardiaco dovuto ad anomalie di ritmo. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato approvato dagli specialisti, che raccomandano lo stesso trattamento. Incoraggiamo ognuno a dare a Christian e alla famiglia la sua privacy in futuro".

Eriksen potrà continuare a giocare?

Un caso simile a quello di Eriksen nel calcio europeo è quello che riguarda Daley Blind. Il giocatore dell'Ajax, che soffre di miocardite, dal dicembre 2019 gioca regolarmente con il defibirillatore cardiaco sottocutaneo. Un solo momento di paura: nell'agosto del 2020, nel corso di un'amichevole contro l’Hertha Berlino, un malfunzionamento del defibirillatore aveva costretto Blind ad accasciarsi a terra. Il giocatore era comunque riuscito a rialzarsi e a raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe.

Cosa succederà nella carriera di Eriksen? In Italia, secondo il sito dell'Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione, per i portatori di ICD può essere concessa l’idoneità sportiva solo per attività ludiche o agonistiche a minimo impegno. In Olanda, ad esempio, dove gioca Blind, le norme sono diverse. La realtà è che la situazione è ancora avvolta nel dubbio più totale e il giocatore danese potrebbe (come non potrebbe) tornare a giocare nel nostro Paese. Nell'attesa di conoscere eventuali sviluppi futuri, il nostro augurio è che Christian possa tornare innanzitutto a stare bene.

