Sarà Bjorn Kuipers l'arbitro della finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra, in programma domenica 11 luglio a Wembley con calcio d'inizio alle ore 21. Per il 48enne direttore di gara olandese sarà il quarto gettone di presenza a questi Europei. Aveva infatti diretto anche Danimarca-Belgio e Slovacchia-Spagna, match validi per la fase a gironi, e il quarto di finale Repubblica Ceca-Danimarca.

Il precedente dei Mondiali di Brasile 2014

Kuipers, internazionale dal 2006, era stato l'arbitro di Inghilterra-Italia anche nella fase a gironi dei Mondiali di Brasile 2014: in quell'occasione gli azzurri di Prandelli vinsero 2-1 grazie ai gol di Marchisio e Balotelli, intervallati dal momentaneo pareggio firmato da Sturridge.

