Siamo e sono vogliosi. Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione". Dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano, Alessandro Florenzi sintetizza così lo stato d'animo della squadra di Sarà un'emozione tornare su un campo che mi ha dato tanto, che mi ha visto crescere - dice il terzino -. Speriamo di fare una bella prestazione per iniziare bene". ". Dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano, Alessandro Florenzi sintetizza così lo stato d'animo della squadra di Roberto Mancini a tre giorni dall'esordio a Euro 2020 contro la Turchia , venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma: "- dice il terzino -.".

Su Mbappé e la Francia

"Hanno il giocatore più forte del torneo, sì. L'ho visto tutto l'anno. Sono i favoriti, lo dice il Mondiale vinto, ma voglio dire una cosa: vincere non è scontato e non è facile. Soprattutto in una competizione dove fanno la differenza i dettagli. Ci sono altre Nazionali forti che possono insidiarla e ci siamo anche noi".

Su Donnarumma verso il PSG

"A Gigio nessuno deve dare consigli, la vita è la sua, così come il lavoro e le decisioni. Sceglierà la cosa migliore per il suo futuro. Sul PSG posso dire che quest'anno mi ha insegnato tante cose: sono entrato in uno spogliatoio di persone e personalità forti. Sono un giocatore migliore e so di essere un giocatore forte".

Sulla Turchia

"Hanno tanti giocatori forti. Sono ben organizzati, abbiamo iniziato a studiarli. Sappiamo come fargli male, ci prepariamo ora per fare questa partita. Abbiamo tanta voglia di iniziare e di far bene".

Su questa Nazionale

"Questo è un gruppo simile a cinque anni fa (quello di Euro 2016, ndr) e secondo me c'è più qualità. Però tutto questo devi dimostrarlo, perché se esci al girone hai fatto peggio del 2016. Adesso sta a noi dimostrare tutto".

