Dopo la convincente vittoria contro la Turchia, Roberto Mancini perde, uscito anzitempo dalla sfida d'esordio degli Europei, per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una contrattura al polpaccio per il laterale romano che salterà la sfida di mercoledì prossimo contro la Svizzera (ore 21:00), un risentimento muscolare che non desta preoccupazione ma va comunque trattato con le pinze.

Al suo posto si va verso la conferma di, terzino destro del Napoli che si è ben disimpegnato nella ripresa quando il ct lo ha chiamato in causa. Lo stop di Florenzi, si aggiunge ad una serie di acciacchi che hanno condizionato il cammino degli azzurri in questi primi giorni di start del torneo. Dopo Sensi e Pellegrini , costretti a tornare a casa e rimpiazzati rispettivamente da Pessina e Castrovilli, ecco stagliarsi un altro problema che però non pare di grossa entità. La buona notizia almeno sono i progressi di, Il centrocampista del Psg, giunto in azzurro con il ginocchio malconcio, sta meglio e già contro gli elvetici o al più tardi contro il Galles, potrebbe tornare a disposizione del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini.