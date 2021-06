. I campioni del mondo in carica passano all'Allianz Arena contro la Germania:'. Intervento goffo ma difficile da evitare, con il pallone indirizzato a Mbappé da solo davanti a Neuer. Vittoria pesantissima per gli uomini di Deschamps, che dopo il vantaggio amministrano non senza difficoltà: la Germania crea occasioni tra la fine del primo tempo e la fase iniziale del secondo, la Francia si chiude e prova a ripartire appoggiandosi su Mbappé. Il fenomeno francese si scatena: gran gol annullato; scatto incredibile a brucare Hummels che lo stende prendendo uomo e palla; assist per Benzema, che segna ma si vede annullare il gol per fuorigioco proprio di Mbappé. La Francia risponde al Portogallo : per la Germania si fa dura, ma è ancora lunga.