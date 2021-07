Un'eliminazione amara, cocente, durissima da accettare. L'esito di Francia-Svizzera è stata una doccia fredda per il popolo d'Oltralpe, uscito con le ossa rotte dalla cieca lotteria dei tiri dagli undici metri. Tra litigi, in campo e sugli spalti, qualcuno sta cercando tuttavia di far rigiocare la sfida dell'eliminazione, con una petizione che ha già raggiunto 240 mila firme.

Sono tantissimi infatti i cittadini francesi che non accettano ciò che è accaduto in campo in occasione del rigore decisivo sbagliato da Kylian Mbappè. Sommer, portiere della Svizzera e protagonista della parata, secondo i firmatari sarebbe infatti stato posizionato oltre la linea di porta al momento del tiro, rendendo bugiardo ed irregolare il risultato finale. Una convinzione questa, talmente forte, che ha portato tantissimi transalpini a mobilitarsi per poter rigiocare il match.

Euro 2020 Le pagelle di Francia-Svizzera 7-8 d.c.r: Seferovic super 28/06/2021 A 21:59

Rabiot discute con Pogba, Svizzera-Francia, Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La manovra, ovviamente, è destinata a risultare un profondo buco nell'acqua. Pressochè impossibile che la UEFA torni sui propri passi, soprattutto dopo l'ok del VAR, accordato dopo qualche secondo di consulti agli svizzeri, che hanno dovuto trattenere in gola per istanti interminabili le loro urla di gioia. Tentativo dunque che è destinato ad arenarsi, con tantissimi oppositori anche in Francia che temono di risultare, alla luce di questa notizia, le vittime degli scherni dei supporters di mezza Europa.

Una cosa sembra dunque esser certa. La Francia è una delle eliiminate di Euro 2020 e tale resterà. Dispiace per i cugini d'Oltralpe, popolo orgoglioso e viscerale nel tifo come noi italiani, ma il verdetto del campo è stato chiaro e, almeno nel calcio, esso è pressochè inappellabile.

Mancini: "Belgio? Giochiamo contro i più forti"

Euro 2020 Cade la Francia! 3-3 al 120', festa Svizzera ai rigori 28/06/2021 A 18:45