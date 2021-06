Si è chiuso un cerchio probabilmente. Dopo il trend di spostare le bottiglie di Coca-Cola in conferenza stampa, iniziato da Cristiano Ronaldo, ieri – prima dei calci di rigore di Francia-Svizzera – il capitano della Svizzera Granit Xhaka si è fatto recapitare una bottiglia della nota bevanda prima di motivare i suoi verso quello che poi si rivelerà uno storico passaggio ai quarti.

“Bevete acqua”: CR7 nasconde le bottiglie di Cola in conferenza

Ovviamente il web non si è lasciato scappare questo episodio in un momento così delicato della partita. Poco prima delle lotteria dei tiri da dischetto non si era mai visto che un giocatore, invece di acqua o Sali minerali, prediligesse una bibita gassata. Il risultato è stato favorevole, anche se Xhaka non era nel quintetto dei rigoristi. Probabilmente era tra gli indiziati a calciare nel momento della fase ad oltranza.

Altro che CR7, il ct della Russia stappa e beve la Coca Cola

