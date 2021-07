. Oggi è Gigio Donnarumma, il portiere eroe degli Azzurri, il croupier che decreta per la banda di Mancini In principio fu Toldo, agli albori degli anni 2000, poi Buffon, nella folgorante versione del 2006, il croupier che decreta per la banda di Mancini la vittoria nella tremenda lotteria dei rigori con la Spagna . Partito per la rassegna con una taglia sul collo imposta da ogni tifoso rossonero del pianeta, il classe 1999 si sta riscattando in maniera semplice: parando. La cosa migliore che sa fare. Da sempre.

Donnarumma con Bonucci e Chiellini, Euro 2020 Credit Foto Getty Images

In Francia già lo osannano. Parigi lo attende

L'Equipe l'ha osannato, dopo esser scesa nella trincea dei supporters di Keylor Navas nei giorni scorsi. Nell'"Allegria" della banda azzurra di ieri, è stato Le mani d'oro", il titolo eloquente con il quale di là dalle Alpi lo inseriscono in un club di leggende con Toldo, Zoff e Buffon. Baluardi da finale, non semplici roccaforti di passaggio. . Nell'"della banda azzurra di ieri, è stato lui ad essere incoronato primo violino , con un 7 in pagella che rappresenta più di un'investitura. "il titolo eloquente con il quale di là dalle Alpi lo inseriscono in un club di leggende con Toldo, Zoff e Buffon. Baluardi da finale, non semplici roccaforti di passaggio.

Un Euro 2020 da top player

In questo Europeo, d'altronde, il classe 1999 ha davvero incantato. Il volo maestoso su De Bruyne, la saetta sul bolide di Olmo, la cartolina sul rigore di Morata. C'è la sua firma su questa finale. "Anche", sia chiaro, non "solo". Il vero top player di questa Nazionale, se c'è, sembra essere davvero lui. Imponente con i suoi 196 cm, fulmineo con la sua capacità di volare a terra. Ora resta l'ultimo atto, la recita che rende eroi o semplicemente grandi campioni.

Donnarumma, Italia-Spagna Credit Foto Getty Images

La sfida con Navas. Talento vs Leggenda

Comunque andrà la sfida di domenica, dalla prossima stagione Gigio ripartirà, in Francia, nell'ombra e nella sfida perpetua di un tre volte campione d'Europa come Keylor Navas, beniamino della curva parigina e dello spogliatoio. I 12 anni di differenza, paradossalmente, sembrano non giocare a favore dell'azzurro, in un contesto che cerca carisma per alzare una coppa dalle grandi orecchie. Donnarumma, al ritiro dei parigini, potrebbe tuttavia giungere anch'egli da campione d'Europa, con due fedeli alleati: i suoi guanti. Simbolo del suo talento, delle sue "mani d'oro", capaci di posarsi sugli occhi dei tifosi e lasciare spazio ai sogni.

I rimpianti di Milanello. Le parate che spezzano i cuori

"e se..." che volano nell'aria. La decisione presa era stata chiara: dignità e rispetto prima delle parate. Le parate, ora, stanno però facendo scricchiolare qualche crepa nel muro di onore creato. A Maignan, sfortunato e talentuoso alfiere francese, l'arduo compito. Sostituire Gigio, i suoi guanti, le sue parate. Le "mani d'oro" del talento di Castellammare di Stabia. C'è qualcuno che invece, a Milano, forse le mani sugli occhi se le passa per nascondere una lacrima. Dopo quanto visto, al Milan, non possono che esserci rimpianti, che volano nell'aria.Le parate, ora, stanno però facendo scricchiolare qualche crepa nel muro di onore creato. A Maignan, sfortunato e talentuoso alfiere francese, l'arduo compito. Sostituire Gigio, i suoi guanti, le sue parate. Le "" del talento di Castellammare di Stabia.

Gianluigi Donnarumma Credit Foto Getty Images

Mancini, e gli italiani, milanisti compresi, ora si affidano a lui. Oggi, domani, domenica sera e per molto altro tempo ancora. A Gianluigi Donnarumma, presente e futuro della Nazionale italiana.

