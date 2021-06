Calcio

Euro 2020, Gosens risponde a Muller: "Meglio 60 minuti buoni che 90 pessimi"

EURO 2020 - Muller aveva scherzato su Gosens dopo la vittoria per 4-2 contro il Portogallo: "Solo 60 minuti in campo? Gioca in Italia”. Questa la risposta dell'esterno dell'Atalanta.

00:00:35, un' ora fa