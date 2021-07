A capo della delegazione atterrata al Luton Airport di Londra in questo primo pomeriggio, Gabriele Gravina ha speso parole rigorose in vista della finalissima che vedrà impegnata l'Italia di Mancini contro l'Inghilterra di Southgate nella finale di Euro 2020

La priorità, per il Presidente FIGC, è la sicurezza in occasione dello svolgersi della gara. "Siamo orgogliosi dell'entusiasmo che la Nazionale ha generato negli italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E' bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità competenti".

Il presidente federale ha poi smorzato le polemiche sull'arbitraggio del torneo: "Essere arrivati in finale è un grande risultato, ce la metteremo tutta per portare la Coppa in Italia. Le polemiche sul rischio di un possibile arbitraggio a sfavore però non rendono onore alla nostra tradizione sportiva e rischiano di distogliere concentrazione e attenzione dalla straordinaria festa di sport che sarà Italia-Inghilterra".

